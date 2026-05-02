11 Tempat Kuliner di Bali Penyaji Sate Lilit Terlezat dengan Aroma Kelapa Bakar yang Menggoda

JawaPos.com - Mencari tempat makan yang menyajikan cita rasa autentik saat berkunjung ke Bali bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kamu.

Keberagaman kuliner lokal menawarkan pengalaman unik yang tidak boleh dilewatkan begitu saja selama masa liburan berlangsung.

Salah satu hidangan ikonik yang wajib masuk dalam daftar buruan kamu adalah sate lilit yang kaya rempah.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Rumah123 pada Sabtu (2/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner sate lilit terenak di Bali.

1. Warung nasi ayam ibu oki

Tempat makan ini menjadi incaran utama bagi banyak wisatawan yang ingin menikmati nasi ayam dengan bumbu yang meresap.

Tersedia menu khusus berupa sate lilit yang dijamin halal sehingga sangat cocok bagi kamu yang beragama muslim.

Kamu dapat mengunjungi lokasinya yang berada di Jalan Siligita Nomor 27 untuk merasakan kelezatan hidangan di sana.

Kedai ini selalu ramai dikunjungi karena kualitas rasa yang konsisten dan pelayanan yang ramah kepada setiap pembeli.