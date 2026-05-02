13 Pilihan Kuliner Malam di Bali yang Cocok untuk Nongkrong Sekaligus Wisata Rasa di Pulau Dewata

JawaPos.com - Pulau dewata selalu menawarkan pesona yang tak pernah pudar terutama saat matahari mulai terbenam di ufuk barat.

Menjelajahi berbagai sudut jalanan akan membawa kamu pada pengalaman Bali, kuliner, malam yang sangat memanjakan lidah.

Beragam pilihan menu tradisional hingga hidangan modern siap mengisi perut yang lapar setelah seharian penuh berwisata.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Rumah123 pada Sabtu (2/5), berikut 13 rekomendasi kuliner malam terenak di Bali.

1. Pasar senggol tabanan

Jika kamu sedang berada di kawasan Tanah Lot, sempatkanlah mampir ke pusat jajanan malam yang selalu ramai ini.

Tempat ini menyediakan aneka hidangan khas seperti ayam bekaka, bubur bali, nasi campur, hingga sate lilit yang lezat.

Kamu dapat menemukan lokasi ini di Jalan Gajah Mada, Delod Peken dengan waktu operasional pukul 17.00 sampai 22.00.

Harga yang ditawarkan sangat bersahabat sehingga menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin makan enak tanpa menguras kantong.