10 Kuliner Malam Jakarta Selatan yang Selalu Ramai, Penyelamat Lapar Tengah Malam!

JawaPos.com - Momen pulang larut malam setelah berkumpul bersama teman memang sering kali diikuti rasa lapar yang tiba-tiba datang. Udara malam yang dingin membuat perut semakin keroncongan dan membutuhkan sesuatu yang hangat.

Dilansir dari laman YouTube 10 Best Id, Jakarta Selatan memiliki banyak pilihan kuliner malam yang siap menyelamatkan rasa lapar Anda. Mulai dari warung sederhana hingga tempat makan legendaris, semuanya tetap hidup bahkan hingga dini hari.

Tidak perlu lagi berkeliling tanpa arah untuk mencari makanan di tengah malam. Berikut ini adalah rekomendasi kuliner malam terbaik di Jakarta Selatan yang bisa menjadi tujuan Anda.

1. Bibi Kelinci, Kemang

Tempat ini menjadi salah satu favorit karena buka 24 jam penuh, sehingga cocok dikunjungi kapan saja. Menu yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari bubur hangat, roti, hingga sup dan kopi.

Buburnya disajikan dengan telur ayam kampung yang bisa dipilih dalam kondisi mentah atau rebus. Selain itu, sup sapi dengan daging empuk dan kuah gurih segar menjadi pilihan tepat untuk menghangatkan tubuh di malam hari.

2. Roti Bakar Eddy, Blok M

Kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1971 ini selalu ramai oleh anak muda. Roti bakarnya terkenal dengan rasa klasik seperti cokelat dan keju yang sederhana namun lezat.

Tidak hanya roti bakar, tersedia juga menu lain seperti pisang bakar, pempek, hingga sate taichan. Tempat ini cocok untuk nongkrong santai sambil menikmati camilan ringan di malam hari.