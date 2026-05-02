10 Kuliner Malam Bandung Paling Legendaris, Siap Temani Lapar Tengah Malammu!

Ilustrasi 10 kuliner malam Bandung (YouTube 10 best id)
JawaPos.com - Bandung memang tidak pernah kehilangan pesonanya, terutama saat malam hari mulai turun dan udara dingin menyelimuti kota. Suasana yang syahdu justru membuat selera makan semakin meningkat, seakan mengajak siapa saja untuk berburu kuliner hangat.
Dilansir dari laman YouTube 10 Best Id, Bandung memiliki deretan kuliner malam legendaris yang selalu ramai pembeli. Tidak hanya soal rasa, setiap tempat juga menyimpan cerita unik yang membuat pengalaman makan semakin berkesan.
Mulai dari makanan berat hingga camilan manis, semuanya tersedia lengkap di kota kembang ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui rekomendasi terbaik agar petualangan kuliner malam Anda semakin maksimal.
1. Nasi Kuning Pungkur 216
Nasi kuning biasanya identik dengan menu sarapan, namun di Bandung justru menjadi primadona saat malam hari. Berlokasi di Jalan Pungkur No. 216, tempat ini buka hingga dini hari dan selalu dipadati pengunjung.
Tekstur nasinya pulen dengan rasa gurih santan yang kuat. Pilihan lauknya sangat beragam, mulai dari ayam goreng, sambal goreng ati, telur balado, hingga semur jengkol yang empuk dan minim bau, menjadikannya favorit banyak orang.
2. Nasi Kalong, Jalan Batununggal
Nama "kalong" yang berarti kelelawar menggambarkan konsep tempat ini yang memang hidup di malam hari. Menu utamanya adalah nasi hitam dari beras merah yang dimasak dengan kluwek dan rempah-rempah.
Sistem penyajiannya prasmanan, sehingga pengunjung bebas memilih lauk seperti ayam goreng madu, dendeng ayam, hingga buncis bakar. Selain lezat, menu ini juga terasa lebih sehat karena menggunakan beras merah.
3. Sate Bu Ngantuk, Ciumbuleuit
