10 Kuliner Legendaris Solo yang Bikin Kangen, Dari Nasi Liwet hingga Dawet Segar!

Ilustrasi 10 kuliner legendaris Solo (YouTube 10 best id)
JawaPos.com - Kota Solo selalu memiliki cara unik untuk membuat siapa pun jatuh hati, terutama lewat kekayaan kulinernya. Suasananya yang tenang berpadu dengan cita rasa makanan yang autentik menciptakan pengalaman yang sulit dilupakan.
Dilansir dari laman YouTube 10 Best Id, Solo menyimpan banyak kuliner legendaris yang telah bertahan lintas generasi. Beberapa di antaranya bahkan sudah ada sejak zaman kolonial dan tetap mempertahankan cita rasa aslinya hingga kini.
Tidak hanya soal rasa, setiap hidangan juga memiliki cerita dan filosofi tersendiri. Oleh karena itu, menjelajahi kuliner Solo bukan sekadar makan, tetapi juga memahami budaya yang melekat di dalamnya.
1. Nasi Liwet Wongso Lemu
Nasi liwet menjadi ikon kuliner malam di Solo yang tidak boleh dilewatkan. Berlokasi di kawasan Keprabon, tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an dan selalu ramai pengunjung.
Nasinya dimasak dengan santan, kaldu ayam kampung, serta rempah seperti daun salam dan serai. Disajikan dengan sayur labu siam, suwiran ayam, telur pindang, serta siraman areh yang kental dan gurih, menjadikannya hidangan yang sangat khas.
2. Soto Gading
Warung sederhana ini dikenal sebagai langganan para tokoh penting Indonesia. Soto khas Solo di sini memiliki kuah bening yang ringan namun kaya rasa.
Kaldu ayam dimasak perlahan sehingga menghasilkan rasa yang dalam. Disajikan dengan berbagai lauk pendamping seperti sate paru, telur puyuh, dan perkedel, menambah kenikmatan saat disantap.
3. Cabuk Rambak Pasar Gede
Kuliner tradisional ini tergolong langka dan sulit ditemukan. Terdiri dari irisan ketupat tipis yang disiram saus wijen dan kelapa, lalu ditambah kerupuk karak.
Rasanya gurih dengan sedikit sentuhan pedas dan aroma smokey dari wijen sangrai. Cara makannya pun unik, menggunakan lidi tanpa sendok.
4. Selat Solo Vien’s
Hidangan ini merupakan adaptasi dari bistik ala Eropa yang disesuaikan dengan lidah Jawa. Daging dimasak hingga empuk dengan kuah manis gurih.
