Malam Tak Pernah Sepi: 10 Kuliner Legendaris Bandung yang Wajib Anda Cicipi Saat Lapar Melanda

Bandung tidak pernah kehilangan daya tariknya, terutama ketika malam mulai turun dan udara dingin menyelimuti kota.

Suasana yang khas ini justru menjadi waktu terbaik untuk menjelajahi berbagai kuliner yang tersebar di setiap sudut kota.

Dari hidangan berat hingga camilan hangat, semuanya hadir dengan cita rasa yang sulit dilupakan.

Kuliner malam di Bandung bukan sekadar soal mengisi perut, tetapi juga pengalaman yang menyatu dengan suasana kota.

Banyak tempat makan legendaris yang tetap ramai hingga larut malam, bahkan menjadi destinasi wajib bagi wisatawan maupun warga lokal.

Setiap hidangan memiliki cerita, keunikan, dan karakter rasa yang berbeda.

Jika Anda berencana menikmati malam di Kota Kembang, daftar berikut dapat menjadi panduan terbaik.

Sepuluh kuliner ini tidak hanya populer, tetapi juga telah teruji waktu sebagai favorit banyak orang yang dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Jumat (01/05).

1. Nasi Kuning Pungkur 216

Nasi kuning biasanya identik dengan menu sarapan, tetapi di Bandung justru menjadi primadona saat malam hari.