8 Tempat Makan Soto Kerbau Terenak di Kudus, Kuliner Khas yang Kaya Rempah dan Berbeda

rekomendasi kuliner tempat makan soto kerbau enak di Kudus. (Kudus.kab.go.id)
JawaPos.com - Soto kerbau adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Kudus, hadir dengan kuah kaldu gurih kental, daging kerbau yang sangat empuk, dan berbagai pelengkap khas yang menggugah selera.
Dari warung sederhana di teras rumah hingga kedai legendaris yang sudah berdiri sejak 1950, tempat makan soto kerbau di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri.
Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis daging, kuah khas, pelengkap unik, hingga jam buka yang membedakannya dari tempat makan soto lainnya.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Travelingyuk pada Jumat (1/5), berikut delapan rekomendasi kuliner tempat makan soto kerbau enak di Kudus.
1. Soto Karso Karsi
Kedai yang berlokasi di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 35A ini terkenal dengan daging kerbau yang sangat lembut dan mudah dikunyah dalam setiap porsinya.
Porsi yang disajikan memang cukup kecil namun sangat memuaskan, dengan harga Rp15.000 per porsi yang sangat terjangkau menjadikannya selalu ramai dan beromset tinggi setiap harinya.
2. Soto Pak H. Sulichan
Kedai yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 21.00 ini menggunakan suwiran daging ayam kampung yang melimpah sebagai isiannya.
Daging ayam kampung yang diolah dengan berbagai rempah menghasilkan cita rasa yang sangat nikmat, dengan pelayanan yang sangat ramah menjadikan pelanggan selalu ingin kembali berkunjung.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam