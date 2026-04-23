Dua Pesepak Bola Kudus Dipanggil Timnas Putri U-17 untuk Ikuti TC di Prancis

Pesepakbola putri Asyifa Sholawa Farizqi didampingi Della Citra Ayu didampingi Kepala SMPN 3 Kudus Sunaryo berfoto bersama Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, Kamis (23/4/2026). Keduanya segera berangkat ke Perancis menjalani training center atau pemusatan latihan bersama Timnas Putri Indonesia U-17. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
JawaPos.com - Sebanyak dua pesepak bola putri asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia U-17 dengan menjalani pemusatan latihan di Prancis pada Mei 2026, dikutip dari ANTARA.
Kedua pemain muda berbakat tersebut, yakni Asyifa Sholawa Farizqi dan Della Citra Ayu, masing-masing duduk di bangku kelas VII dan VIII SMP Negeri 3 Kudus.
"Keduanya merupakan siswi kami, sehingga bangga karena ada dua siswi yang dipercaya Timnas Putri Indonesia U-17 untuk mengikuti training center (TC) atau pemusatan latihan sepak bola baik di Jakarta maupun di Prancis," kata Kepala SMP Negeri 3 Kudus Sunaryo ditemui saat mendampingi kedua siswinya berpamitan dengan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di Pendopo Pringgitan Kudus, Kamis.
Ia mengungkapkan kedua anak didiknya itu merupakan pelajar yang selama ini mengikuti kompetisi Hydroplus Soccer League setelah sebelumnya rutin mengikuti turnamen sepak bola putri yang digelar di Kabupaten Kudus.
Keduanya diminta tetap konsisten latihan dan memanfaatkan kesempatan emas tersebut agar mendapatkan hasil terbaik, karena membawa nama baik daerah, termasuk almamater sekolahnya.
Terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah, kata dia, keduanya memang mendapatkan dispensasi, sehingga rencana keduanya ke Prancis juga tidak akan mengurangi nilai karena prestasinya juga turut mengangkat nama daerah dan sekolah.
Sementara itu, Asyifa Sholawa Farizqi didampingi Della Citra Ayu mengakui bersyukur mendapat panggilan mengikuti TC yang rencananya sepekan di Jakarta dan pada 3 Mei 2026 berangkat ke Prancis untuk mengikuti TC selama sepekan.
"Mudah-mudahan bisa tampil optimal agar nantinya bisa membela Timnas Putri Indonesia U-17," ujarnya.
Ia mengakui mendapat dukungan orang tua dan berpesan tetap fokus serta rendah hati dan jangan sombong.
