5 Kuliner Khas Sate Kerbau Paling Enak di Kudus, Catat Lokasi Tempat Makan dengan Daging Super Empuk

JawaPos.com - Sate kerbau adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Kudus, hadir dengan daging kerbau yang sangat empuk berbumbu rempah khas dan siraman bumbu kacang yang sangat menggugah selera.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak era 1950-an hingga kedai modern yang selalu ramai dikunjungi pejabat dan artis ibu kota, tempat makan sate kerbau di kota ini sangat beragam.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari tekstur daging, kekuatan bumbu rempah, pilihan menu pendamping, hingga jam buka yang membedakannya dari tempat lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Travelingyuk pada Jumat (1/5), berikut lima rekomendasi kuliner tempat makan sate kerbau enak di Kudus.

1. Warung Pak Min Jastro

Warung yang sudah berdiri sejak era 1950-an ini berlokasi di Pertokoan Agus Salim Blok C, Jl. Agus Salim, Getas Pejaten, Jati dan buka setiap hari mulai pukul 07.30–10.00 serta sore hari pukul 17.00–21.00.

Daging kerbau yang diolah dengan rempah seperti ketumbar menghasilkan tekstur yang sangat lunak, sedikit pedas, dan bumbu meresap sempurna ke dalam setiap potongan daging.

Pilihan menu sangat beragam mulai dari sate daging kerbau, sate lidah, hati, koyor, babat, hingga usus, dengan harga Rp45.000–Rp50.000 untuk 10 tusuk dan bisa ditambahkan cabai merah hijau rebus sebagai pelengkap.