Nurul Adriyana Salbiah
Jumat, 1 Mei 2026 | 06.20 WIB

Masih Jadi Tren Tahun ini, Makanan Black Series Makin Diminati dengan Menu Limited Time  

Black Toast Series. (ist)

JawaPos.com – Tren kuliner dengan makanan dengan unsur ‘hitam’ yang unik menjadi magnet tersendiri bagi pencinta makanan. Tak hanya menyuguhkan sensasi rasa yang berbeda, tapi juga visual yang memanjakan mata. Bahkan mempercantik koleksi foto makanan di media sosial.

Tren makanan ‘hitam’ ini pun diikuti Janji Jiwa dengan menghadirkan Black Toast Series dengan menu limited time. Diungkapkan Grace Surya, Marketing Director Jiwa Group, black toast ini hadir berdasarkan aspirasi pelanggan yang kini semakin menginginkan rasa yang  tidak hanya enak, tapi lebih berani dan unik.

“Kami ingin menghadirkan produk yang tidak  hanya menarik secara visual, tetapi juga membuat orang ingin kembali lagi karena rasanya.  Ini adalah pengingat bahwa pengalaman terbaik sering kali datang dari mencoba hal-hal baru  yang berbeda dari yang biasa,” ujar Grace baru-baru ini dihadapan media.

Berkesempatan untuk melihat langsang, Black  Toast hadir dengan karakter visual yang berbeda sekaligus tekstur yang kontras. Toast ini dibuat lembut dan fluffy di bagian dalam, dengan lapisan luar yang ringan renyah untuk menciptakan sensasi  gigitan yang lebih memuaskan. 

Black Toast Series diperkenalkan dalam dua varian. Yakni Honey Gochujang Chicken dan Spicy Buldak Chicken. Masing-masing dengan profil rasa yang  dirancang untuk menjawab preferensi konsumen yang kini semakin terbuka pada kombinasi  rasa yang berani. 

Untuk varian Honey Gochujang Chicken, toast ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan  sedikit pedas dalam satu gigitan. Ayam juicy dipadu dengan honey gochujang sauce yang kaya  rasa, berpadu sempurna dengan creamy mayo, selada segar, dan coleslaw. 

Kehadiran  gochujang di varian ini mencerminkan tren saus dengan rasa yang kompleks, memadukan  rasa pedas, gurih, dan manis yang semakin populer di kalangan konsumen muda dan menu menu kekinian.

Sedangkan Spicy Buldak Chicken, menawarkan rasa pedas dan gurih yang lebih intens.  Ayam juicy dengan spicy buldak sauce dipadukan dengan creamy mayo, selada segar, dan  coleslaw. Sehingga menciptakan kombinasi rasa yang kuat namun tetap seimbang. 

Karakter rasa buldak  yang pedas dan menggigit menjadikannya salah satu saus Korea yang semakin digemari,  terutama di kalangan konsumen muda yang menyukai sensasi pedas yang kuat dan viral di  berbagai menu makanan. 

“Inovasi bukan hanya soal  menghadirkan menu baru, tetapi juga tentang memahami bagaimana selera konsumen terus  berkembang,” sambungnya.

