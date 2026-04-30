Rekomendasi 8 Rumah Makan Nasi Padang di Semarang: Bumbu Khas Minang, Harga Bersahabat!

JawaPos.Com - Aroma rempah yang kuat, santan yang gurih, serta cita rasa pedas yang menggoda menjadikan nasi Padang sebagai salah satu kuliner favorit di berbagai daerah, termasuk di Semarang.

Setiap sajian menghadirkan kelezatan khas Minangkabau yang kaya bumbu dan dimasak dengan teknik turun-temurun, mulai dari rendang yang empuk hingga gulai dengan kuah kental yang meresap sempurna.

Di Semarang, banyak rumah makan nasi Padang yang menawarkan rasa autentik dengan harga yang tetap ramah di kantong, menjadikannya pilihan tepat untuk makan siang hingga makan malam.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan rumah makan nasi Padang di Semarang dengan bumbu khas Minang yang autentik dan wajib Anda coba.

1. Rumah Makan Sederhana

Rumah Makan Sederhana menjadi salah satu ikon kuliner nasi Padang yang tidak hanya dikenal di Semarang, tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia.

Reputasinya yang sudah terbangun lama membuat tempat ini sering menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menikmati cita rasa Minang yang konsisten.

Begitu masuk, Anda akan langsung disambut dengan deretan lauk yang tersaji di meja, ciri khas rumah makan Padang.

Mulai dari rendang, ayam pop, dendeng balado, gulai tunjang, hingga berbagai olahan jeroan tersedia dengan tampilan yang menggugah selera.

Rendangnya menjadi bintang utama, dengan tekstur daging yang empuk, warna cokelat kehitaman, serta bumbu yang meresap hingga ke dalam.

Proses memasak yang lama membuat rasanya kaya dan dalam, dengan perpaduan gurih dan sedikit pedas yang seimbang.

Kuah gulai di sini juga patut dicoba. Kental, beraroma santan yang kuat, namun tidak terasa enek karena komposisi rempahnya pas.

Ditambah nasi hangat yang pulen, pengalaman makan terasa lebih lengkap.

Harga per porsi berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000, tergantung lauk yang dipilih. Berlokasi di kawasan strategis Jalan

Pandanaran, tempat ini mudah diakses dan hampir selalu ramai, terutama saat jam makan siang.

Pelayanan yang cepat dan rasa yang konsisten menjadi alasan banyak pelanggan kembali lagi.

2. RM Padang Surya

RM Padang Surya menawarkan pengalaman makan nasi Padang yang lebih sederhana, tetapi tetap mempertahankan keaslian rasa Minangkabau.

Tempat ini cocok bagi Anda yang mencari hidangan autentik dengan harga yang lebih bersahabat.