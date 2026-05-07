10 Spot Kuliner Pempek Khas Palembang di Semarang: Tekstur Kenyal dengan Perpaduan Kuah Cuko Pedas Manis Segar Menggugah Selera

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya terkenal dengan lumpia dan tahu gimbalnya, tetapi juga memiliki banyak tempat makan pempek khas Palembang yang digemari pecinta kuliner.

Hidangan berbahan dasar ikan dan sagu ini memang memiliki daya tarik tersendiri berkat teksturnya yang kenyal serta kuah cuko dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, dan gurih yang begitu khas.

Tidak heran jika pempek menjadi salah satu makanan favorit yang cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan maupun menu makan siang.

Menariknya, banyak tempat makan pempek di Semarang yang menghadirkan cita rasa autentik layaknya di Palembang.

Mulai dari pempek kapal selam, lenjer, adaan, hingga kulit, semuanya disajikan dengan kualitas ikan yang terasa kuat dan kuah cuko yang kaya rempah.

Beberapa tempat bahkan sudah memiliki pelanggan setia karena konsistensi rasa yang tetap terjaga selama bertahun-tahun.

Dengan harga yang cukup terjangkau dan pilihan menu yang beragam, kuliner pempek di Semarang menjadi favorit berbagai kalangan.

1. Pempek Ny. Kamto Semarang

Pempek Ny. Kamto menjadi salah satu destinasi kuliner yang hampir selalu masuk dalam daftar wajib saat berada di Semarang.

Tempat ini sudah lama dikenal karena konsistensinya dalam menghadirkan pempek dengan kualitas rasa yang terjaga.

Tekstur pempeknya kenyal namun tetap lembut, dengan rasa ikan yang cukup dominan tanpa terasa amis.

Setiap gigitan memberikan sensasi gurih yang pas, terutama ketika dipadukan dengan kuah cuko khasnya.

Kuah cukonya menjadi salah satu daya tarik utama karena memiliki perpaduan rasa asam, manis, dan pedas yang seimbang.