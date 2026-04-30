10 Kuliner Nasi Padang Terbaik di Jakarta dengan Rasa Sambal dan Rendang Paling Nendang!

JawaPos.com - Aroma rendang yang dimasak perlahan hingga menghitam sempurna, berpadu dengan sambal merah yang pedas menggigit, menjadikan nasi Padang sebagai salah satu kuliner paling dicari di Jakarta.

Hidangan khas Minangkabau ini dikenal dengan kekayaan rempah, teknik memasak yang panjang, serta cita rasa yang kuat di setiap lauknya.

Di Jakarta, pilihan rumah makan Padang sangat beragam, mulai dari yang legendaris hingga yang modern, namun semuanya menawarkan satu hal yang sama: rasa autentik yang menggugah selera.

Porsi yang mengenyangkan, pilihan lauk yang melimpah, serta harga yang bervariasi membuat nasi Padang selalu menjadi favorit berbagai kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kuliner nasi Padang terbaik di Jakarta dengan rasa sambal dan rendang yang nendang dan wajib Anda coba.

1. RM Sederhana

RM Sederhana merupakan salah satu rumah makan Padang paling populer yang telah memiliki banyak cabang di berbagai kota besar, termasuk Jakarta.

Tempat ini dikenal luas karena konsistensi rasa dan sistem penyajian khas Minang yang langsung menghadirkan berbagai lauk di meja pelanggan.

Setelah duduk, Anda akan langsung disuguhkan aneka hidangan seperti rendang, ayam pop, gulai tunjang, dendeng balado, hingga sambal dengan berbagai varian.

Rendangnya menjadi daya tarik utama dengan tekstur empuk dan bumbu yang meresap sempurna.

Proses memasak yang lama menghasilkan warna cokelat gelap dan rasa gurih pedas yang khas.

Ayam popnya juga tidak kalah menarik, dengan tekstur lembut dan disajikan bersama sambal merah yang segar.

Harga per porsi berkisar antara Rp25.000 hingga Rp55.000 tergantung pilihan lauk.

Salah satu cabangnya berada di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Tempat ini cocok untuk makan bersama keluarga maupun rekan kerja karena suasananya nyaman, pelayanannya cepat, dan porsinya cukup mengenyangkan.

2. RM Pagi Sore

RM Pagi Sore menghadirkan konsep rumah makan Padang dengan nuansa yang lebih modern dan tertata rapi.

Tempat ini menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati masakan Minang dalam suasana yang lebih nyaman dan bersih.

Interiornya didesain dengan baik sehingga memberikan kesan lebih eksklusif.

Menu andalan seperti rendang dan ayam pop tetap menjadi favorit. Rendangnya memiliki tekstur lembut dengan rasa yang kaya rempah, sementara ayam pop disajikan dengan sambal khas yang memberikan sentuhan pedas segar.