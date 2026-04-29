Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 30 April 2026 | 00.57 WIB

Resep Terong Daging High Protein: Gurih, Juicy, dengan Saus Spicy Honey Miso

Potret terong daging high protein dengan saus spicy honey miso. (Sumber: instagram.com/@willgoz) - Image

Potret terong daging high protein dengan saus spicy honey miso. (Sumber: instagram.com/@willgoz)

Keunikan dari resep ini ada pada isian yang dimasukkan ke dalam terong, serta saus spicy honey miso yang memberikan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas yang seimbang.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan utama:
Terong ungu
Paha ayam giling
Udang kupas
Daun bawang
Tepung tapioka
Bubuk bawang putih
Jahe parut
Kecap asin
Lada putih
Garam
Gula
Penyedap
Biji wijen

Bahan saus spicy honey miso:
Madu
Miso
Bawang putih
Air
Kaldu bubuk

Cara membuat:
1. Belah terong menjadi dua bagian, lalu kerok bagian tengahnya untuk diisi.
2. Campurkan ayam giling, udang cincang, daun bawang, tepung tapioka, bawang putih, jahe, kecap asin, lada, garam, gula, dan penyedap. Aduk hingga rata.
3. Isi campuran daging ke dalam terong yang sudah dilubangi.
4. Kukus atau panggang hingga isian matang.
5. Untuk saus, campurkan madu, miso, bawang putih, air, dan kaldu bubuk, lalu masak hingga sedikit mengental.
6. Siram saus di atas terong yang sudah matang.
7. Taburi biji wijen dan sajikan hangat.

Terong daging ini memiliki tekstur lembut dari terong dengan isian yang juicy dan gurih. Saus spicy honey miso memberikan sentuhan rasa yang kompleks—manis, asin, dan sedikit pedas.

Menu ini cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tapi tetap menikmati rasa yang kaya. Bisa juga jadi ide menu meal prep karena praktis dan mengenyangkan.

Sebagai penutup, terong daging high protein ini adalah bukti bahwa makanan sehat tidak harus membosankan. Dengan kombinasi bahan yang tepat, kamu bisa menikmati hidangan lezat sekaligus bergizi.

Yuk, coba resep ini di rumah!
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore