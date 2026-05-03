Resep Mie Kecap Lada Hitam: Gurih Pedas Simpel ala Rumahan

Potret mie kecap lada hitam yang praktis dan lezat. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)



JawaPos.com - Kalau lagi pengen mie yang rasanya mirip mie instan tapi versi homemade yang lebih “niat”, mie kecap lada hitam ini wajib banget dicoba. Seperti dilansir dari @hendrikpyong, resep ini super simpel, cepat dibuat, tapi rasanya tetap mantap dan bikin nagih.



Kunci kelezatan hidangan ini ada pada garlic oil yang harum dan saus lada hitam yang bold. Perpaduan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang yang ditumis menciptakan aroma khas yang langsung menggugah selera. Ditambah dengan lada hitam yang cukup dominan, mie ini punya sensasi pedas hangat yang unik.



Menu ini cocok untuk kamu yang butuh makanan cepat tanpa ribet, tapi tetap ingin rasa yang lebih “upgrade” dari mie instan biasa. Selain itu, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan bisa disesuaikan dengan selera.



Bahan-bahan:

1 porsi mie telur



Garlic Oil:

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

Daun bawang secukupnya

2 sdm minyak goreng



Bahan Saus:

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm kecap manis

1 sdt gula

1 sdt kaldu jamur

2 sdt lada hitam (sesuai selera)



Cara Membuat:

1. Rebus mie telur hingga matang, lalu tiriskan.

2. Iris bawang putih, bawang merah, dan daun bawang.

3. Panaskan minyak, lalu tumis semua bahan garlic oil hingga harum.

4. Campurkan bahan saus ke dalam garlic oil, aduk hingga merata.

5. Masukkan mie yang sudah direbus, lalu aduk hingga semua bumbu tercampur rata.

6. Koreksi rasa, lalu sajikan selagi hangat.



Mie kecap lada hitam ini punya rasa gurih, sedikit manis, dan pedas hangat dari lada hitam yang khas. Aromanya juga sangat menggoda berkat garlic oil yang wangi.



Sebagai penutup, resep ini jadi bukti bahwa masakan rumahan bisa tetap praktis tanpa mengorbankan rasa. Dengan waktu singkat, kamu sudah bisa menikmati mie lezat ala buatan sendiri. Cocok untuk makan cepat, tapi tetap memuaskan!