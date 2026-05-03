Nola Amalia Rosyada
Minggu, 3 Mei 2026 | 21.18 WIB

Resep Japanese Mochi Donuts Matcha: Kenyal, Manis, dan Estetik ala Jepang

Potret mochi donuts dengan matcha glaze yang kenyal dan manis. Foto: Instagram: @baked.by.abir


JawaPos.com - Dessert ala Jepang selalu punya daya tarik tersendiri, terutama dari segi tekstur dan tampilannya. Salah satu yang sedang populer adalah mochi donuts, donat unik berbentuk bulat-bulat yang terkenal dengan teksturnya yang kenyal. Seperti dilansir dari @baked.by.abir, mochi donuts dengan matcha glaze ini jadi kombinasi sempurna antara rasa manis dan sentuhan pahit khas matcha.

Berbeda dari donat biasa, mochi donuts menggunakan tepung tapioka yang memberikan tekstur chewy khas seperti mochi. Bagian luarnya tetap bisa renyah jika digoreng dengan tepat, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal.

Tambahan matcha glaze membuat dessert ini semakin spesial. Rasa matcha yang sedikit pahit berpadu dengan manisnya gula halus menciptakan keseimbangan rasa yang elegan. Selain enak, tampilannya juga cantik dan cocok untuk dijadikan ide jualan atau konten media sosial.

Bahan-bahan Donat:
30 gram gula
100 ml susu
25 gram minyak sunflower
30 gram tepung terigu
90 gram tepung tapioka
1 butir telur

Bahan Matcha Glaze:
1 sdt bubuk matcha
100 gram gula halus
2 sdt air (sesuaikan kekentalan)

Cara Membuat:
1. Masukkan gula, susu, minyak, dan tepung terigu ke dalam panci, lalu aduk hingga tercampur.
2. Masak sambil diaduk hingga mendidih.
3. Tambahkan tepung tapioka, lalu aduk hingga menjadi adonan.
4. Masukkan telur, aduk hingga adonan halus dan lembut.
5. Masukkan adonan ke dalam piping bag.
6. Semprotkan adonan membentuk bulatan kecil (7 titik) di atas baking paper hingga membentuk lingkaran donat.
7. Goreng dalam minyak panas (±175°C) hingga berwarna keemasan di kedua sisi.
8. Angkat dan dinginkan sepenuhnya.

Cara Membuat Glaze:
1. Campurkan bubuk matcha, gula halus, dan air dalam mangkuk.
2. Aduk hingga halus, tambahkan air jika terlalu kental.
3. Celupkan donat ke dalam glaze, lalu diamkan hingga set.

Mochi donuts ini memiliki tekstur unik, renyah di luar, kenyal di dalam. Rasa manis dari glaze berpadu dengan aroma matcha yang khas, membuat setiap gigitan terasa spesial.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa dessert ala Jepang bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana. Cocok untuk kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda atau sekadar menikmati camilan manis yang estetik. Yuk, coba bikin mochi donuts matcha ini dan rasakan sensasi kenyalnya!
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
