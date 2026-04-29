17 Cafe Rooftop Terbaik di Jakarta, Kuliner dengan Panorama Senja Terindah di Ibu Kota

JawaPos.com - Cafe rooftop adalah salah satu tren kuliner paling populer di Jakarta, hadir dengan pemandangan kota yang spektakuler, suasana romantis, dan menu premium yang menggugah selera.

Dari lounge mewah di lantai 67 dengan panorama 360 derajat hingga taman atap hijau yang sejuk dan asri, pilihan cafe rooftop di kota ini sangat beragam untuk semua selera.

Setiap cafe punya keistimewaan tersendiri, mulai dari konsep desain, menu andalan, jam buka, hingga suasana yang membedakannya dari cafe rooftop lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Telkomsel pada Rabu (29/4), berikut 17 rekomendasi kuliner tempat cafe rooftop enak di Jakarta.

1. Langit Seduh Rooftop

Cafe yang berlokasi di Jl. Taman Kebon Sirih 1 No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini menawarkan pemandangan langit sore dan matahari terbenam yang sangat memukau dari atas Hotel 101 Urban.

Tersedia pilihan menu steak, pasta, noodle, snack, main course, dan dessert dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp200.000 per orang, dengan banyak spot instagramable yang bisa dimanfaatkan.

2. Sky Garden Cafe

Cafe yang berlokasi di Hotel Rasuna Icon, Jl. Karet Padurenan No. 3, Setiabudi, Jakarta Selatan ini menghadirkan nuansa sejuk dan asri berkat banyaknya tanaman dan pepohonan yang menghiasi area rooftop.