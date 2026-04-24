15 Rekomendasi Cafe Buka 24 Jam Nonstop di Bogor dengan Kuliner Andalan, Cocok Buat Kamu yang Anti Pulang

JawaPos.com – Bogor bukan hanya terkenal dengan hujannya, tapi juga dengan beragam pilihan cafe dan tempat nongkrong yang semakin berkembang.

Bagi pencinta kuliner malam, kabar baiknya banyak tempat di kota ini yang buka hingga 24 jam penuh.

Dari konsep alam terbuka, interior unik, hingga sajian kopi artisan, semuanya bisa kamu temukan di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Jumat (24/4), berikut 15 rekomendasi tempat makan kuliner cafe 24 jam di Bogor.

1. Café Gumati

Café Gumati hadir dengan perpaduan interior bernuansa Jawa dan Bali yang hangat, sekaligus menawarkan pemandangan Gunung Salak yang memukau.

Menu yang tersedia didominasi sajian khas Sunda seperti nasi uduk, pepes ayam, dan sayur asem, lengkap dengan pilihan menu western.

Harga menu berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000, dan lokasinya berada di Jalan Paledang No.26–28, Bogor.

2. Café Kebun Kita