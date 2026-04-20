11 Rekomendasi Spot Cafe Sekitar Stasiun Bandung, Menu Kuliner Menarik dengan View Estetik

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan ekosistem cafe paling berkembang di Indonesia.

Bagi penumpang kereta yang baru tiba atau hendak berangkat, kawasan sekitar stasiun Bandung menawarkan banyak pilihan cafe yang nyaman dan mudah dijangkau.

Dari kedai kopi legendaris bergaya kolonial hingga cafe kekinian bergaya industrialis, semuanya tersedia dalam jarak yang sangat dekat dari stasiun.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut sebelas rekomendasi cafe kuliner dekat stasiun Bandung.

1. Loko Coffee Shop

Loko Coffee Shop adalah cafe yang berada tepat di area luar stasiun Bandung, menawarkan suasana bergaya kekinian yang nyaman untuk bersantai sambil menunggu jadwal keberangkatan.

Menu andalannya meliputi Klepon Latte, Caramel Macchiato, dan Chicken Fingers dengan harga mulai Rp20.000–Rp50.000, berlokasi di Jalan Kebon Kawung No. 43, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00–23.00 WIB.

2. MAXX Coffee

MAXX Coffee berlokasi di dalam area Stasiun Bandung tepatnya di Pintu Utara, menjadikannya pilihan paling praktis bagi penumpang yang tidak ingin terlalu jauh dari peron.