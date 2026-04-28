11 Pilihan Nasi Bebek Madura Terbaik di Jakarta, Kuliner dengan Bumbu Hitam yang Khas

JawaPos.com – Nasi bebek Madura adalah salah satu kuliner paling ikonik yang bisa ditemukan di Jakarta, hadir dengan daging bebek empuk berlumur bumbu hitam gurih dan pedas yang sangat khas.

Dari warung sederhana pinggir jalan yang buka 24 jam hingga kedai populer yang selalu ramai antrean, nasi bebek Madura di kota ini punya daya tarik tersendiri bagi semua kalangan.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis bumbu, menu pendamping, harga, hingga jam buka yang membedakannya dari warung bebek lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut sebelas rekomendasi tempat makan kuliner nasi bebek madura enak di Jakarta.

1. Nasi bebek Mak Isa

Warung yang berlokasi di Jl. Bekasi Timur Raya No. 44, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur dan buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga 22.00 ini menawarkan daging bebek yang sangat lembut dan empuk dengan bumbu yang sangat menggugah selera.

Sensasi rasa pedas yang berpadu dengan gurih menjadi keunggulan utama warung ini, dengan harga mulai dari Rp20.000 per porsi yang sangat terjangkau.

2. Nasi bebek Madura Ibu Lala

Warung yang berlokasi di Jl. Sulaiman No. 1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 21.00 ini terkenal hingga pelanggan harus siap mengantri untuk mendapatkan porsinya.