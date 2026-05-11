15 Rekomendasi Mie Aceh di Jakarta dengan Cita Rasa Khas Aceh: Bikin Nagih dan Selalu Ramai Pengunjung

JawaPos.Com - Jakarta selalu menjadi surga kuliner dengan pilihan makanan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk sajian khas Aceh yang kaya rempah dan punya karakter rasa kuat.

Di antara beragam kuliner Nusantara yang mudah ditemukan di ibu kota, Mie Aceh menjadi salah satu hidangan yang punya penggemar setia.

Tekstur mie yang tebal dan kenyal, berpadu dengan racikan rempah khas yang medok, kuah kaya rasa, serta sensasi gurih pedas yang khas membuat satu porsi Mie Aceh selalu terasa memuaskan.

Pilihannya pun beragam, mulai dari Mie Aceh goreng, tumis, hingga kuah dengan topping daging sapi, kambing, ayam, atau seafood segar.

Yang membuat Mie Aceh di Jakarta semakin menarik adalah banyak tempat makan yang benar-benar menghadirkan rasa autentik, bahkan beberapa dikelola langsung oleh perantau Aceh yang mempertahankan resep tradisional.

Ada yang terkenal sebagai spot makan malam favorit, ada pula yang sudah menjadi langganan pelanggan selama bertahun-tahun karena rasa yang konsisten.

Tidak heran jika sejumlah tempat makan Mie Aceh di Jakarta hampir selalu dipadati pengunjung, terutama saat jam makan.

Bagi Anda yang sedang mencari Mie Aceh enak di Jakarta untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi kuliner Mie Aceh di Jakarta yang layak dicoba.

1. Mie Aceh Seulawah

Mie Aceh Seulawah menjadi salah satu ikon kuliner Aceh di Jakarta yang sudah lama memiliki banyak penggemar.

Tempat ini dikenal dengan cita rasa autentik yang kuat berkat penggunaan rempah khas Aceh yang terasa medok di setiap suapan.

Aroma rempahnya langsung tercium begitu hidangan disajikan, menghadirkan sensasi hangat dan menggugah selera yang khas dari masakan Aceh.

Tekstur mienya tebal dan kenyal sehingga sangat cocok dipadukan dengan bumbu kari yang kaya rasa.