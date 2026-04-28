19 Rekomendasi Pizza Paling Legit di Jakarta, Kuliner Rasa Italia di Tengah Kota

JawaPos.com – Pizza adalah salah satu kuliner paling digemari di Jakarta, hadir dalam berbagai gaya dari Italia autentik, New York-style, hingga versi Korea yang menawarkan pengalaman rasa yang unik.

Dari restoran fine dining di lantai puncak gedung hingga kedai kasual yang bisa dipesan lewat ojek online, pilihan pizza di kota ini sangat beragam untuk semua kalangan.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis adonan, pilihan topping, konsep tempat, hingga harga yang membedakannya dari restoran pizza lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut 19 rekomendasi tempat makan kuliner pizza enak di Jakarta.

1. MammaRosy Restaurant

Restoran yang berlokasi di Jl. Kemang Raya No. 58, Bangka, Mampang Prapatan dan buka setiap hari pukul 11.00–22.00 ini menghadirkan pizza autentik ala Italia yang dimasak langsung oleh chef asli Italia, Rosa Vignolo.

Menu pizza terbagi menjadi tiga kategori yaitu pizza lipat, pizza klasik, dan pizza orisinal, dengan menu wajib coba pizza karnivora bertopping smoked beef marinated garlic bread, mulai dari Rp160.000 per porsi.

2. Rosso Restaurant