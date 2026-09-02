Resep Tortilla Pizza Praktis Tanpa Adonan, Cuma 10 Menit di Oven

JawaPos.com - Membuat pizza sendiri di rumah tidak selalu harus dimulai dari membuat adonan. Tortilla bisa dimanfaatkan sebagai pengganti dough untuk menghasilkan pizza yang lebih praktis, terutama ketika ingin makan camilan gurih tanpa harus menunggu adonan mengembang.

Resep tortilla pizza ini dibagikan oleh akun Instagram @sitalidah. Dikutip dari @sitalidah, resepnya menggunakan dua lembar tortilla yang ditumpuk dengan mozzarella dan saus keju, kemudian diberi tomat serta oregano sebelum dipanggang.

Tortilla menjadi bagian penting dalam resep ini karena berfungsi sebagai dasar pizza. Penggunaannya membuat proses persiapan jauh lebih sederhana karena tidak perlu mencampur tepung, ragi, air, atau bahan lain untuk membuat adonan dari awal.

Agar rasanya lebih creamy, tortilla pertama diolesi saus keju. Saus ini juga membantu memberikan rasa gurih yang lebih kuat pada pizza sehingga tidak hanya mengandalkan mozzarella.

Black truffle seasoning kemudian ditambahkan untuk memberikan aroma yang khas. Penggunaannya cukup ditaburkan di atas saus sebelum lapisan mozzarella ditambahkan.

Resep ini menggunakan dua lembar tortilla. Keduanya ditumpuk dengan mozzarella di bagian tengah sehingga hasil akhirnya memiliki lapisan keju yang lebih terasa ketika pizza dipotong.

Mozzarella menjadi salah satu bahan utama karena dapat meleleh ketika dipanggang. Keju yang meleleh tersebut memberikan tekstur lembut dan gurih yang cocok dipadukan dengan tortilla.

Tomat digunakan sebagai topping untuk memberikan rasa segar. Potongan tomat diletakkan di bagian paling atas sebelum pizza masuk ke dalam oven.

Oregano juga ditambahkan sebagai sentuhan akhir. Aromanya membuat tortilla pizza terasa lebih mirip dengan pizza pada umumnya tanpa membutuhkan banyak tambahan bumbu.