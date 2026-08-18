Resep Pizza 10 Menit dari Roti Tawar, Camilan Satset yang Garing dan Lumer

JawaPos.com - Lagi ingin makan pizza tetapi tidak punya waktu untuk membuat adonan dari awal? Pizza 10 Menit bisa menjadi solusi praktis dengan memanfaatkan roti tawar sebagai pengganti dough pizza.

Resep ala @adelscooking ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana seperti roti tawar, smoked beef, keju, saus sambal, dan mayonnaise. Dengan bantuan air fryer, kamu bisa mendapatkan camilan yang garing di bagian luar dengan keju yang lumer dalam waktu singkat.

Membuat pizza sendiri biasanya identik dengan proses menguleni adonan, menunggu fermentasi, hingga menyiapkan topping. Namun, resep ini jauh lebih praktis karena menggunakan roti tawar yang bisa langsung dijadikan dasar pizza.

Tekstur roti tawar akan berubah menjadi lebih renyah setelah dipanggang di air fryer. Sementara itu, kombinasi smoked beef dan mozzarella memberikan rasa gurih serta cheesy yang membuat camilan sederhana ini terasa seperti pizza rumahan.

Bahan-Bahan

Roti tawar kupas secukupnya

Keju slice secukupnya

Mayonnaise secukupnya

Susu kental manis secukupnya

Saus sambal secukupnya

Smoked beef secukupnya

Keju mozzarella parut secukupnya

Jumlah bahan dapat disesuaikan dengan banyaknya pizza yang ingin dibuat. Jika ingin rasa yang lebih cheesy, tambahkan mozzarella lebih banyak pada bagian atas sebelum dipanggang.

Cara Membuat Pizza 10 Menit

1. Siapkan Roti Tawar

Gunakan roti tawar kupas sebagai dasar pizza. Letakkan beberapa lembar roti di atas alas yang sesuai untuk air fryer, lalu susun hingga membentuk dasar yang cukup rapat.

Jika ingin mendapatkan ukuran pizza yang lebih rapi, kamu bisa memotong roti sesuai bentuk wadah atau cetakan yang digunakan. Tekan bagian sambungan roti secara perlahan agar tidak mudah terpisah ketika diberi topping.

2. Buat Saus Pizza

Campurkan mayonnaise dengan sedikit susu kental manis hingga menjadi saus yang creamy. Aduk sampai keduanya tercampur rata dan memiliki rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis.

Oleskan saus tersebut di atas permukaan roti secara merata. Jangan terlalu banyak memberikan saus agar roti tidak menjadi terlalu basah ketika dimasak.

3. Tambahkan Saus Sambal

Setelah saus mayonnaise teroles rata, tambahkan saus sambal sesuai selera. Saus sambal memberikan rasa pedas sekaligus menambah cita rasa pada pizza sederhana ini.

Jika tidak terlalu menyukai rasa pedas, gunakan sedikit saja atau sesuaikan dengan selera. Untuk versi yang lebih ramah anak, saus sambal juga dapat dikurangi atau tidak digunakan.

4. Susun Smoked Beef

Potong smoked beef menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dimakan. Letakkan potongan smoked beef di atas roti yang sudah diberi saus.

Sebarkan secara merata agar setiap bagian pizza mendapatkan topping. Smoked beef akan memberikan rasa gurih dan aroma yang khas ketika dipanggang.

5. Tambahkan Keju

Letakkan keju slice di atas smoked beef. Setelah itu, taburkan mozzarella parut hingga menutupi bagian atas pizza sesuai selera.

Kombinasi dua jenis keju ini membuat tekstur topping lebih menarik. Mozzarella akan memberikan sensasi leleh dan stretchy, sementara keju slice menambah rasa gurih.

6. Masukkan ke Air Fryer

Panaskan air fryer terlebih dahulu jika perangkat yang digunakan membutuhkan preheating. Masukkan pizza roti tawar ke dalam air fryer dan masak hingga bagian roti terlihat garing serta keju di atasnya meleleh.

Prosesnya dapat memakan waktu sekitar 10 menit, tetapi durasi bisa berbeda tergantung jenis dan karakteristik air fryer. Periksa beberapa menit sebelum selesai agar bagian bawah roti tidak terlalu gosong.

7. Sajikan

Setelah roti berubah menjadi lebih renyah dan keju sudah meleleh, keluarkan pizza dari air fryer. Diamkan sebentar agar topping tidak terlalu panas sebelum dipotong.

Potong menjadi beberapa bagian dan sajikan selagi hangat. Saat masih hangat, mozzarella akan terasa lebih lumer sehingga tekstur pizzanya semakin nikmat.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah saus yang digunakan. Karena roti tawar lebih mudah menyerap cairan dibandingkan adonan pizza biasa, gunakan saus secukupnya agar bagian dasar tetap bisa menjadi renyah.

Pastikan juga smoked beef tidak terlalu basah sebelum digunakan. Jika ingin bagian bawah pizza lebih crispy, panggang roti sebentar terlebih dahulu sebelum menambahkan topping.

Meskipun resep ini menggunakan smoked beef, kamu sebenarnya bisa mengganti atau menambahkan topping lainnya. Sosis, ayam suwir, jamur, paprika, jagung, atau bawang bombay bisa menjadi pilihan untuk membuat variasi pizza.

Kamu juga dapat menambahkan oregano atau parsley kering jika ingin aroma yang lebih mirip pizza. Untuk pencinta rasa pedas, tambahkan chili flakes setelah pizza matang sebagai pelengkap.

Pizza 10 Menit cocok dibuat ketika sedang ingin ngemil tetapi tidak ingin menghabiskan banyak waktu di dapur. Karena menggunakan roti tawar sebagai bahan utama, resep ini juga bisa menjadi alternatif ketika ada stok roti yang perlu segera diolah.

Camilan ini bisa disajikan untuk sarapan, teman menonton film, bekal, maupun camilan sore. Ukurannya juga dapat dibuat kecil sehingga mudah disantap bersama keluarga atau teman.

Pizza 10 Menit membuktikan bahwa membuat camilan ala pizza di rumah tidak harus selalu menggunakan adonan khusus. Roti tawar, saus sederhana, smoked beef, dan keju sudah cukup untuk menghasilkan hidangan yang gurih, garing, dan lumer.