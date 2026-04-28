20 Kuliner Steak Jakarta Paling Juicy dengan Saus Legendaris yang Meleleh di Lidah

JawaPos.com – Steak adalah salah satu kuliner paling digemari di Jakarta, hadir dalam berbagai gaya dari Barat, Jepang, Argentina, hingga fusion yang menggugah selera di setiap gigitannya.

Dari restoran mewah di lantai puncak gedung pencakar langit hingga kedai kasual dengan harga terjangkau, pilihan steak di kota ini sangat beragam untuk semua kalangan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut 20 rekomendasi tempat makan kuliner steak enak di Jakarta.

1. B'Steak Grill and Pancake

Restoran yang berlokasi di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara ini sudah membuka beberapa cabang berkat suasana tempat yang sangat nyaman dan cita rasa steak yang memuaskan.

Menu steak yang ditawarkan tidak kalah dari restoran steak lainnya dan terus menjadi pilihan favorit pelanggan setianya.

2. Holycow Steakhouse by Chef Afit

Restoran yang berlokasi di Jl. Panjang Arteri, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ini menawarkan buddy's steak sebagai menu best seller dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp200.000.