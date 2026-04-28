10 Kuliner Ikan Bakar di Jakarta Paling Juara dengan Bumbu yang Meresap dan Aroma yang Menggoda

JawaPos.com – Ikan bakar adalah salah satu kuliner paling digemari di Jakarta, hadir dengan berbagai pilihan bumbu dari yang gurih, pedas rica, hingga bumbu cobek khas yang sangat menggugah selera.

Dari restoran Makassar yang sudah berdiri sejak 1980 hingga kedai seafood dengan konsep memasak dalam bambu yang unik, pilihan ikan bakar di kota ini sangat beragam.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis ikan, teknik memasak, bumbu khas, hingga menu pendamping yang membedakannya dari restoran ikan bakar lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Bobobox pada Selasa (28/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat makan kuliner ikan bakar enak di Jakarta.

1. Radja Gurame

Restoran yang memiliki tiga cabang di kawasan Cempaka Putih, Bekasi, dan Puri Indah ini menjadi pilihan utama bagi pecinta olahan ikan gurame dengan berbagai pilihan bumbu.

Pilihan bumbunya mencakup asam manis, rica, kuah Thailand, kuah tauco, dan masih banyak lagi, dengan Gurame Bakar Cabe Ijo sebagai menu favorit yang paling banyak dipesan, ditambah menu pelengkap cah kangkung dan pepes.

2. Ikan Bakar Manado Kemayoran

Restoran yang berlokasi di Jl. Bungur Besar No. 107, Kemayoran ini menghadirkan cita rasa khas Manado yang terkenal gurih dan pedas dengan menu andalan ikan kuwe bakar Manado.