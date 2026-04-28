11 Kuliner Soto Betawi Paling Maknyus di Jakarta dengan Santan Susu dalam Kuah dan Rasa Juara

rekomendasi tempat makan kuliner soto betawi enak di Jakarta.
JawaPos.com – Soto betawi adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Jakarta, hadir dengan kuah santan gurih dan susu yang kaya rempah dan pilihan isian dari daging sapi hingga jeroan yang melimpah.
Dari warung sederhana pinggir jalan hingga kedai yang sudah berdiri sejak era 1980-an, soto betawi selalu punya tempat tersendiri di hati warga lokal maupun wisatawan.
Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis kuah, pilihan isian, hingga lauk tambahan yang membedakannya dari warung soto betawi lainnya.
Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut sebelas rekomendasi tempat makan kuliner soto betawi enak di Jakarta.
1. Soto Betawi Haji Mamat
Warung legendaris yang berlokasi di Jl. Mandala Raya No. 10, Tomang, Grogol Petamburan dan buka setiap hari pukul 09.00–20.00 ini terkenal dengan potongan daging besar dan kuah gurih segar yang khas.
Selain soto, oseng soto juga menjadi menu populer yang banyak dicari pelanggan, dengan harga mulai dari Rp38.500 per porsi.
2. Soto Betawi Haji Husein
Warung yang berlokasi di Jl. Padang Panjang No. 6C, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan dan buka setiap Sabtu hingga Kamis pukul 07.00–14.00 ini selalu ramai hingga pengunjung perlu mengantre.
