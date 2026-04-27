19 Rekomendasi Semur Jengkol Mantap di Jakarta dengan Bumbu Pekat dan Rasa Memikat

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai daerah dengan ragam pilihan kuliner khas Betawi yang autentik, salah satunya semur jengkol yang menjadi hidangan paling ikonik dan digemari banyak kalangan.

Kuah coklat kaya rempah berpadu jengkol empuk yang meresap bumbu menjadikan semur jengkol sebagai sajian yang sulit ditolak pecinta masakan tradisional.

Dari warung sederhana hingga restoran modern, pilihan semur jengkol di berbagai sudut ibu kota sangat beragam dan mudah dijangkau.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (27/4), berikut 19 rekomendasi tempat makan kuliner semur jengkol enak di Jakarta.

1. Warung Makan Betawi Ngoempoel

Warung Makan Betawi Ngoempoel menyajikan semur jengkol dengan bumbu cengkeh, kayu manis, dan kuah kaldu coklat yang khas, nikmat disantap bersama nasi hangat.

Tersedia pula menu khas Betawi lainnya seperti pecak ayam kampung, sop iga, sayur goreng asem, karedok, gabus kering, dan pepes peda, berlokasi di Jalan Tanah Baru No. 74, Kecamatan Beji, Depok, buka setiap hari pukul 09.30 hingga 19.00.

2. Ayam Goreng Mat Lengket

Ayam Goreng Mat Lengket menyajikan semur jengkol yang lezat sebagai pelengkap sempurna paket ayam goreng dengan nasi uduk dalam satu porsi yang menggugah selera.