14 Mie Karet Paling Lezat di Jakarta, Kuliner Kenyal yang Selalu Diburu Pecinta Tekstur Unik

Rekomendasi tempat makan kuliner mie karet enak di Jakarta. / foto : Instagram/ ram_yu
JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner street food yang kaya, salah satunya mie karet yang menjadi hidangan mi khas ibu kota paling digemari.
Tekstur kenyal yang unik dihasilkan dari teknik memasak khusus dengan campuran tepung tapioka dan tepung terigu yang menghasilkan mie bertekstur padat namun lembut.
Dari warung kaki lima legendaris hingga restoran premium, pilihan mie karet di berbagai penjuru kota sangat beragam dan mudah ditemukan.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (27/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan kuliner mie karet enak di Jakarta.
Baca Juga: Jakarta Punya 12 Spot Kuliner Ayam Hainan dengan Rasa Lembut dan Gurih Serta Saus yang Bikin Nagih
1. Warung Mie Karet Pak Edi
Warung Mie Karet Pak Edi adalah warung legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1970-an, menyajikan mie autentik dengan porsi jumbo dan menu andalan Mie Spesial berkuah gurih dengan daging melimpah.
Harga per porsi berkisar Rp25.000 hingga Rp35.000, berlokasi di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
2. Warung Mie Karet Mbak Yayuk
Warung Mie Karet Mbak Yayuk populer karena mie viralnya dengan tekstur kenyal yang khas, tersedia dalam pilihan porsi mini bagi yang menginginkan sajian lebih kecil.
Harga per porsi berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000, berlokasi di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!