14 Mie Karet Paling Lezat di Jakarta, Kuliner Kenyal yang Selalu Diburu Pecinta Tekstur Unik

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner street food yang kaya, salah satunya mie karet yang menjadi hidangan mi khas ibu kota paling digemari.

Tekstur kenyal yang unik dihasilkan dari teknik memasak khusus dengan campuran tepung tapioka dan tepung terigu yang menghasilkan mie bertekstur padat namun lembut.

Dari warung kaki lima legendaris hingga restoran premium, pilihan mie karet di berbagai penjuru kota sangat beragam dan mudah ditemukan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (27/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan kuliner mie karet enak di Jakarta.

Baca Juga: Jakarta Punya 12 Spot Kuliner Ayam Hainan dengan Rasa Lembut dan Gurih Serta Saus yang Bikin Nagih

1. Warung Mie Karet Pak Edi

Warung Mie Karet Pak Edi adalah warung legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1970-an, menyajikan mie autentik dengan porsi jumbo dan menu andalan Mie Spesial berkuah gurih dengan daging melimpah.

Harga per porsi berkisar Rp25.000 hingga Rp35.000, berlokasi di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

2. Warung Mie Karet Mbak Yayuk

Warung Mie Karet Mbak Yayuk populer karena mie viralnya dengan tekstur kenyal yang khas, tersedia dalam pilihan porsi mini bagi yang menginginkan sajian lebih kecil.