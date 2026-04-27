6 Rekomendasi Wisata Kuliner Salatiga yang Wajib Kamu Kunjungi, Surga Makan dengan View Menarik

Ilustrasi kuliner Salatiga (Instagram @asmunchkin)

JawaPos.com - Salatiga tak hanya dikenal sebagai kota sejuk di lereng Gunung Merbabu, tetapi juga menyimpan beragam destinasi kuliner yang menggoda selera.

Mulai dari tempat makan bernuansa alam hingga spot kekinian yang estetik, semuanya bisa kamu temukan di sini.

Dilansir dari akun Instagram @dolansawah.id, berikut ini daftar wisata kuliner Salatiga yang wajib masuk bucket list kamu.

1. Dolan Sawah

Ingin merasakan sensasi makan di tengah hamparan sawah? Dolan Sawah adalah pilihan yang tepat.

Tempat ini menawarkan suasana pedesaan yang asri dengan menu khas rumahan yang menggugah selera. Cocok untuk kamu yang ingin melepas penat sambil menikmati hidangan tradisional.

2. Banyoe Angkringan

Banyoe Angkringan menghadirkan konsep sederhana namun penuh kehangatan.

Dengan berbagai pilihan nasi kucing, sate-satean, dan minuman hangat, tempat ini cocok untuk nongkrong santai bersama teman atau keluarga di malam hari.

3. Panarama Resto

Seperti namanya, Panarama Resto menawarkan pemandangan indah yang memanjakan mata.

Selain view yang menawan, menu makanan di sini juga beragam, mulai dari masakan lokal hingga western. Tempat ini pas untuk makan bersama pasangan atau acara spesial.