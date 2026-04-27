10 Pilihan Kuliner Gulai Kepala Ikan Terenak di Jakarta dengan Kuah Kental dan Daging Super Lembut

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner Nusantara yang kaya, termasuk gulai kepala ikan yang menjadi salah satu hidangan paling digemari.

Kuah santan kental bercita rasa rempah yang meresap sempurna ke dalam daging ikan menjadikan gulai kepala ikan selalu jadi incaran para pencinta masakan Indonesia.

Dari kawasan Pluit hingga Jakarta Pusat, deretan tempat gulai kepala ikan terbaik tersebar di berbagai penjuru kota.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Travelingyuk pada Senin (27/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat makan kuliner gulai kepala ikan enak di Jakarta.

1. Bopet Mini

Bopet Mini adalah rumah makan populer di kawasan Bendungan Hilir yang menyajikan gulai kepala kakap dengan harga ramah di kantong, dilengkapi menu lain seperti ayam pop, rendang, dendeng balado, dan ayam sambal ijo.

Tersedia pula beragam kudapan manis khas Minangkabau seperti ketan srikaya, serabi, bubur kampiun, dan lemang tapai, berlokasi di Jalan Bendungan Hilir No. Kav 1A, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

2. Pagi Sore