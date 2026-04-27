Jakarta Punya 12 Spot Kuliner Ayam Hainan dengan Rasa Lembut dan Gurih Serta Saus yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner internasional, termasuk ayam hainan yang kini semakin populer di berbagai kalangan.

Hidangan khas Tiongkok ini hadir dalam sajian nasi gurih beraroma khas yang dipadukan dengan daging ayam lembut dan saus spesial yang menggugah selera.

Dari restoran mewah di pusat mal hingga kedai legendaris di pinggir jalan, pilihan ayam hainan di ibu kota sangat beragam.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Reservasiku pada Senin (27/4), berikut 12 rekomendasi tempat makan kuliner ayam hainan enak di Jakarta.

1. Apollo Nasi Ayam Hainan

Apollo Nasi Ayam Hainan menggunakan bahan berkualitas berupa daging ayam kampung pilihan dengan kaldu terbaik, menghasilkan nasi yang wangi dan pulen berpadu potongan ayam lembut.

Satu porsi terdiri dari nasi, ayam hainan, chasiu, telur talu, dan babi panggang, dilengkapi sambal khas berasa pedas manis asam yang unik, berlokasi di Jalan Muara Karang Sari No. 98, Jakarta Utara.

2. Wee Nam Kee

Wee Nam Kee menawarkan keistimewaan berupa pilihan ayam goreng sekaligus ayam rebus dalam satu porsi, dengan tekstur daging yang lembut, sedikit asin, dan tetap gurih berpadu nasi beraroma nikmat.