14 Restoran Vegetarian Terfavorit di Jakarta, Tempat Makan Sehat yang Cocok Buat Para Vegan

JawaPos.com – Jakarta memiliki banyak pilihan tempat makan vegetarian yang menghadirkan hidangan lezat berbasis nabati untuk berbagai selera.

Dari restoran dengan konsep modern ramah lingkungan hingga tempat makan bergaya homey yang nyaman, kuliner vegetarian di Jakarta terus berkembang pesat.

Setiap restoran vegetarian di Jakarta menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari daging tiruan berbahan jamur hingga inovasi vegan Peking duck yang menggugah selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Minggu (26/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan restoran kuliner vegetarian di Jakarta.

1. Vegetus Vegetarian

Berlokasi di Jalan Pluit Karang Timur Blok O-8 Timur Nomor 38-39, Pluit, Penjaringan, Jakarta, restoran ini menggunakan bahan baku lokal yang segar dan organik dalam setiap hidangannya.

Menu favorit di sini antara lain Vegetus Burger dengan patty nabati lembut, Vegan Nasi Goreng berbahan nabati berbumbu khas, dan Tahu Tempe Bacem yang gurih.

Harga makanan berkisar Rp40.000 hingga Rp80.000 dan minuman Rp20.000 hingga Rp40.000 per porsi.

2. Burgreens