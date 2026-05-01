13 Restoran Vegetarian Terenak di Bali dengan Menu Kuliner Unik dari Bahan Pilihan Organik

JawaPos.com - Bali bukan hanya surga wisata alam, tapi juga menyimpan banyak pilihan kuliner vegetarian dan vegan yang lezat dan autentik.

Dari restoran bergaya rustic di Canggu hingga kedai plant-based bernuansa vintage di Sanur, kuliner vegetarian di Bali hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang mencari restoran vegetarian dan vegan terbaik di Bali, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Kementerian Pariwisata pada Jumat (1/5), berikut 13 rekomendasi kuliner restoran vegetarian di Bali.

1. Bella by Sage

Restoran ini menghadirkan sajian vegan bergaya Italia modern dengan bahan-bahan sayuran segar yang diolah menjadi menu seperti vegan pancakes, vegan pizza, vegan burger, hingga vegan spaghetti.

Desain interiornya yang khas Eropa semakin memperkuat nuansa makan ala negeri makaroni, berlokasi di Jl. Penestanan, Sayan, Ubud, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.30 WITA.

2. Moksa