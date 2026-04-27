Inilah 8 Kuliner Betawi Langka yang Mulai Sulit Ditemukan, Sudah Pernah Coba yang Mana?

JawaPos.com - Kuliner khas Betawi memang identik dengan hidangan populer seperti nasi uduk, soto Betawi, atau kerak telor.

Namun di balik itu, masih banyak makanan tradisional Betawi yang tak kalah lezat, unik, dan sarat sejarah.

Sayangnya, seiring perubahan zaman dan berkurangnya peminat, beberapa di antaranya kini semakin sulit dijumpai.

Bagi kamu yang mengaku Jakartans sejati, sudahkah mencicipi kuliner-kuliner langka ini?

Dilansir dari akun Instagram @jakarta.terkini, berikut daftar makanan khas Betawi yang mulai jarang ditemukan, tapi punya cita rasa khas yang menggugah selera.

1. Sayur Besan — Hidangan Spesial Penuh Makna

Sayur besan dikenal sebagai sajian istimewa dalam tradisi pernikahan Betawi. Konon, hidangan ini disiapkan untuk menjamu keluarga calon besan.

Isinya cukup unik, terdiri dari kentang, soun, petai, ebi, serta bunga tebu muda atau terubuk. Kuah santannya berwarna kuning kemerahan dengan rasa gurih yang khas.

Biasanya, sayur besan disantap bersama nasi atau ketupat dan dilengkapi ikan asin.