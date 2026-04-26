8 Tempat Kuliner Malam di Bandung Paling Hits, Rasa Juara Tapi Harganya Gak Bikin Kantong Bolong! 

Senin, 27 April 2026 | 03.14 WIB

Suasana malam di Bandung selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi para pencinta kuliner.

Ketika udara mulai dingin dan lampu kota menyala, berbagai tempat makan dan kuliner malam di Bandung justru semakin ramai dipadati pengunjung.

Mulai dari street food legendaris hingga tempat makan kekinian, Bandung menawarkan pengalaman kuliner malam yang lengkap dengan harga yang tetap bersahabat.

Menariknya, banyak kuliner malam di Bandung yang tidak hanya terkenal karena rasanya, tetapi juga karena suasana dan keunikan tempatnya.

Mulai dari yang sederhana hingga yang instagramable, semuanya bisa kamu temukan dengan mudah.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan tempat kuliner malam Bandung paling hits dengan rasa juara dan harga terjangkau yang wajib kamu coba.

1. Warung Nasi Ibu Imas

Warung Nasi Ibu Imas merupakan salah satu kuliner legendaris di Bandung yang tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat malam hari.

Berlokasi di Jalan Balonggede, tempat ini dikenal dengan sajian khas Sunda yang sederhana namun kaya rasa.

Suasana warung yang masih mempertahankan konsep tradisional membuat pengalaman makan terasa lebih autentik dan dekat dengan budaya lokal.

Menu andalan di sini sangat beragam, mulai dari ayam goreng, ikan bakar, hingga aneka sayur dan lalapan segar.

Yang paling menonjol adalah sambalnya yang pedas segar dengan rasa khas yang sulit ditiru.

Setiap hidangan disajikan dengan porsi yang cukup besar, sehingga cocok untuk makan bersama keluarga atau teman.

Harga makanan di sini tergolong sangat terjangkau, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp35.000 per porsi.