18 Tempat Makan Nasi Goreng Paling Worth It di Jakarta, Terkenal Enak dan Jadi Favorit Pecinta Kuliner Malam

JawaPos.Com - Jakarta adalah kota yang nyaris tidak pernah benar-benar tidur. Saat aktivitas siang berakhir, justru kehidupan kuliner malam mulai terasa semakin hidup dengan beragam pilihan makanan yang menggoda.

Di antara banyak menu yang selalu jadi andalan, nasi goreng tetap menempati posisi spesial sebagai comfort food favorit banyak orang.

Hidangan sederhana ini punya daya tarik luar biasa karena setiap tempat menawarkan karakter rasa yang berbeda, mulai dari nasi goreng kambing yang kaya rempah, nasi goreng seafood dengan topping melimpah, hingga nasi goreng Jawa dengan perpaduan gurih manis yang begitu akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Yang membuat nasi goreng di Jakarta begitu menarik adalah pilihan tempat makannya yang sangat beragam.

Ada warung kaki lima legendaris yang sudah puluhan tahun jadi langganan warga ibu kota, ada juga restoran modern yang menyajikan nasi goreng premium dengan tampilan menggoda.

Banyak tempat bahkan tetap dipadati pengunjung hingga larut malam, membuktikan bahwa sepiring nasi goreng hangat memang selalu sulit ditolak, terutama setelah hari yang panjang.

Jika Anda sedang mencari kuliner malam di Jakarta yang mengenyangkan, lezat, dan selalu bikin ingin kembali lagi, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan belas tempat makan nasi goreng di Jakarta paling worth it, terkenal enak dan jadi favorit pecinta kuliner malam.

1. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih

Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih merupakan salah satu ikon kuliner malam paling legendaris di Jakarta yang sudah dikenal luas oleh pecinta nasi goreng dari berbagai daerah.

Tempat ini terkenal dengan aroma rempah yang begitu kuat sejak pertama kali nasi goreng dimasak di atas wajan besar.

Perpaduan bumbu khas Timur Tengah dengan gaya masakan lokal menciptakan cita rasa gurih yang sangat khas dan sulit dilupakan.

Potongan daging kambing yang digunakan terkenal empuk, tidak alot, dan minim aroma prengus sehingga nyaman dinikmati oleh banyak kalangan.

Setiap suapan menghadirkan rasa hangat dari campuran rempah seperti kapulaga, lada, bawang, dan kecap yang meresap sempurna ke dalam nasi.