Pelipur Lapar, 14 Pilihan Kuliner Malam di Bogor yang Siap Menemani Tongkrongan Sampai Kenyang

JawaPos.com – Bogor bukan hanya kota wisata alam, tapi juga surga bagi para pencinta kuliner yang gemar berburu makanan unik.

Saat malam tiba, berbagai pilihan jajanan dan warung makan khas mulai bermunculan di berbagai sudut kota.

Dari sajian tradisional Sunda yang autentik hingga makanan western dengan sentuhan lokal, semuanya bisa kamu temukan di sini.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Jumat (24/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan kuliner malam enak di Bogor.

1. Soto Bogor Pak Salam

Soto Bogor Pak Salam adalah warung soto legendaris yang sangat populer dan selalu habis sebelum pukul tujuh malam.

Pembeli bisa memilih sendiri jeroan, gorengan, atau tusukan sate dan sosis sebagai pelengkap semangkuk soto yang gurih.

Harga per mangkuk sangat terjangkau, hanya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000, dan warung ini mulai buka setiap hari dari pukul 16.30 WIB.

2. Mie Rampok