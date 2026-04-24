16 Restoran Keluarga di Bogor untuk Wisata Kuliner Seru Bareng Anak dan Orang Tua

JawaPos.com – Bogor terus berkembang sebagai kota tujuan wisata dengan beragam pilihan restoran yang menarik untuk dikunjungi.

Bagi kamu yang ingin menikmati kuliner bersama keluarga, ada banyak tempat makan dengan konsep dan menu yang beragam di sini.

Mulai dari sajian khas Sunda autentik, hidangan Italia, hingga fusion food modern bisa kamu temukan di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Jumat (24/4), berikut 16 rekomendasi tempat makan restoran keluarga kuliner enak di Bogor.

1. De' Leuit Jambal Rice Sensation

De' Leuit menghadirkan pengalaman menikmati hidangan Nusantara dalam suasana yang luas dan nyaman dengan meja serta kursi yang memadai.

Restoran ini sangat cocok untuk makan bersama keluarga besar, dilengkapi pula dengan area bermain khusus anak-anak.

Lokasinya berada di Jalan Pakuan No.3, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 20.30.

2. Gurih 7 Bogor