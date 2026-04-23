19 Tempat Makan Keluarga di Bandung, Surga Kuliner dari Tradisional sampai Kekinian

JawaPos.com – Kota Bandung menyimpan banyak pilihan tempat makan keluarga yang menawarkan pengalaman bersantap yang menyenangkan dan tak terlupakan.

Dari kafe berkonsep taman bermain hingga restoran dengan pemandangan alam yang memukau, kuliner keluarga di Bandung terus berkembang dengan berbagai konsep kreatif.

Setiap tempat makan keluarga di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari suasana dongeng hingga sensasi makan di atas kapal di tengah danau.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (23/4), berikut 19 rekomendasi tempat kuliner tempat makan keluarga enak di Bandung.

1. Pillow Cake Cafe

Kafe ini memiliki desain yang menggemaskan dengan berbagai spot foto dan permainan yang membuat anak-anak betah berlama-lama.

Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari berbagai pilihan kue hingga makanan berat seperti nasi goreng dan nasi kari katsu, semuanya disajikan dengan tampilan unik dan menarik.

2. Nara Park

Berlokasi di Jalan Rancabentang Nomor 28, Ciumbuleuit, tempat ini menggabungkan konsep restoran, lounge, dan kedai kopi dalam satu area hijau yang luas dan asri.