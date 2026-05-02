27 Rekomendasi Tempat Makan Kediri: Panduan Wisata Kuliner Lengkap untuk Pecinta Makanan Tradisional hingga Kekinian

JawaPos.com - Sedang merencanakan liburan ke Kediri? Jangan hanya fokus pada destinasi wisatanya saja, petualangan rasa di kota ini juga wajib masuk daftar agenda.

Mulai dari kuliner legendaris khas Jawa Timur hingga tempat makan kekinian favorit anak muda, Kediri menawarkan ragam pilihan yang siap memanjakan lidah.

Dari sajian pedas yang menggigit hingga hidangan manis yang bikin ketagihan, setiap sudut kota ini punya cerita rasa tersendiri.

Penasaran harus mulai dari mana? Berikut rekomendasi wisata kuliner Kediri yang wajib kamu coba seperti dilansir dari akun Instagram @medsoskediri dan @nanangmasyhari.

1. Rujak Cingur Mbok Bo

Rujak cingur di sini menghadirkan cita rasa khas Jawa Timur yang kuat dan autentik. Bumbu petisnya kental, pekat, dengan aroma khas yang langsung tercium begitu disajikan.

Dalam satu porsi, kamu akan menemukan kombinasi sayur segar, buah-buahan, tahu, tempe, lontong, serta cingur yang kenyal.

Saat diaduk jadi satu, tercipta perpaduan rasa yang kompleks—manis, gurih, sedikit asam, dan sentuhan pedas yang halus. Ini bukan sekadar makanan, tapi pengalaman rasa yang penuh karakter dan sering bikin orang ketagihan.

2. Nasgor SLG

Terkenal di kawasan Simpang Lima Gumul, nasi goreng ini jadi favorit banyak orang karena porsinya yang jumbo dan rasanya yang berani.

Dimasak dengan api besar, menghasilkan aroma smoky yang khas. Bumbu medok khas Jawa Timur membuat setiap suapan terasa kaya rasa.

Ditambah topping seperti telur, ayam, atau seafood, hidangan ini cocok untuk makan malam yang mengenyangkan sekaligus memuaskan.

3. Bebek Carok

Bebek goreng di sini punya tekstur yang sempurna: renyah di luar, lembut di dalam. Proses pengolahannya membuat daging tetap juicy tanpa bau amis.

Yang jadi bintang utama adalah sambalnya—pedas, tajam, dan benar-benar “nendang.” Disajikan dengan nasi hangat dan lalapan segar, hidangan ini jadi favorit para pecinta pedas yang mencari sensasi kuat di lidah.

4. Sate Bekicot Bu Hj. Sri

Bagi yang suka mencoba hal baru, sate bekicot ini wajib dicoba. Daging bekicot diolah dengan bumbu rempah khas yang meresap hingga ke dalam, lalu dibakar hingga harum.

Teksturnya kenyal namun lembut, dengan rasa gurih yang unik dan tidak terlalu berat. Disajikan dengan lontong dan sambal, kuliner ini menawarkan pengalaman berbeda yang sering kali justru bikin penasaran untuk mencoba lagi.

5. Mandja Kopi

Tempat yang pas untuk istirahat sejenak dari wisata kuliner berat. Mandja Kopi hadir dengan desain modern dan suasana yang nyaman.

Pilihan kopinya beragam, dari espresso hingga manual brew dengan biji kopi lokal berkualitas. Buat yang tidak minum kopi, tersedia juga minuman non-kopi yang segar.

Cocok untuk nongkrong santai, kerja, atau sekadar menikmati waktu sendiri.

6. Bale Bungah

Mengusung konsep alami dengan suasana pedesaan yang sejuk, Bale Bungah menawarkan pengalaman makan yang tenang dan menyegarkan.

Tempat ini cocok untuk makan bersama keluarga, dengan pilihan menu dari tradisional hingga modern. Suasana hijau dan udara yang adem membuat waktu makan terasa lebih santai dan berkesan.

7. Depot Sate Kambing Mugi Lestari

Sate kambing di sini terkenal empuk dan tidak berbau prengus. Dagingnya dipilih dengan kualitas baik dan dibakar dengan tingkat kematangan yang pas.

Disajikan dengan sambal kecap dan irisan bawang segar, setiap tusuk sate terasa juicy dan kaya rasa. Cocok untuk kamu yang ingin menikmati olahan kambing tanpa rasa khawatir.

8. Warung Lamongan Indah Cak Man

Warung ini menyajikan menu khas Lamongan yang sudah akrab di lidah banyak orang, seperti ayam goreng, lele, dan bebek.

Yang membuatnya spesial adalah sambal terasi yang pedas dan lalapan segar yang melimpah. Kombinasi sederhana tapi selalu berhasil memanjakan selera.

9. Pizza Point Kediri

Untuk kamu yang ingin variasi selain kuliner lokal, tempat ini menawarkan pizza dengan berbagai topping melimpah.

Rasanya disesuaikan dengan lidah lokal, dengan harga yang relatif terjangkau. Cocok untuk nongkrong santai bersama teman atau keluarga.