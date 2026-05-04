Wisata Kuliner Nusantara: 15 Tempat Makan Keluarga dengan Menu Nusantara Paling Legendaris di Indonesia

JawaPos.com - Menikmati hidangan Nusantara bersama keluarga selalu jadi momen yang hangat dan berkesan.
Dari sajian Minang yang kaya rempah hingga kuliner klasik bergaya kolonial, Indonesia punya banyak restoran legendaris yang tetap bertahan di tengah tren kuliner modern.
Tak hanya soal rasa, tempat-tempat ini juga menawarkan suasana nyaman yang cocok untuk makan bersama orang tercinta.
Dilansir dari laman The House of Raminten dan akun Instagram @riungtenda, berikut rekomendasi restoran masakan Nusantara terbaik yang terkenal autentik dan sudah melegenda.
1. Kembang Goela
Mengusung konsep fine dining khas Indonesia, restoran ini menghadirkan sajian Nusantara dalam tampilan yang elegan tanpa menghilangkan cita rasa aslinya.
Asem-asem iga di sini terkenal dengan perpaduan rasa asam segar dan gurih yang seimbang, sementara sate lilitnya menghadirkan aroma khas rempah Bali yang menggoda.
Untuk penutup, es campur dengan isian lengkap menjadi pilihan yang menyegarkan. Suasana restoran yang mewah namun tetap hangat membuatnya cocok untuk acara keluarga hingga jamuan formal.
Lokasi: Plaza Sentral, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48
Buka jam 11.00 – 22.00 WIB
Harga Rp 150.000 – Rp 300.000
2. Toko Oen
Restoran klasik yang telah berdiri sejak zaman kolonial ini masih mempertahankan interior vintage yang khas.
