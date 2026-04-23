16 Pilihan Kuliner Restoran Korea di Bandung dengan Menu Ramyeon dan Tteokbokki Paling Favorit

JawaPos.com – Kota Bandung terus berkembang sebagai destinasi kuliner dengan semakin banyaknya pilihan restoran Korea yang hadir.

Dari restoran besar bertemakan Korea autentik hingga kedai pop-up street food murah meriah, kuliner Korea di Bandung terus memikat berbagai kalangan.

Setiap restoran Korea di Bandung menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari suasana ala Seoul hingga menu BBQ premium dengan berbagai pilihan protein.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (23/4), berikut 16 rekomendasi tempat kuliner restoran korea enak di Bandung.

1. Korean House Restaurant

Berlokasi di Jalan Sukajadi Nomor 175, Cipedes, Sukajadi, restoran ini menghadirkan nuansa Korea yang kental lewat pilar-pilar bergaya rumah tradisional Korea dan berbagai ornamen khas.

Menu yang ditawarkan sangat otentik dengan nama-nama menu dalam bahasa Korea, mencakup bulgogi, ramyun, topokki, bibimbap, dan berbagai pilihan lainnya.

Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai dari Rp40.000 hingga sekitar Rp130.000 per menu.

2. Chagiya Korean BBQ