12 Rekomendasi Kuliner Nasi Goreng di Solo dengan Cita Rasa Khas Jawa yang Bikin Susah Move On

JawaPos.Com - Solo selalu punya cara istimewa untuk membuat pecinta kuliner jatuh hati. Kota yang identik dengan nasi liwet, tengkleng, sate buntel, timlo, hingga serabi ini juga menyimpan banyak spot nasi goreng yang layak masuk wishlist para pemburu makanan enak.

Berbeda dari gaya nasi goreng modern yang cenderung kuat di rasa pedas atau topping berlebihan, nasi goreng khas Solo justru punya pesona tersendiri lewat perpaduan rasa gurih-manis khas Jawa yang lembut, aroma bumbu tradisional yang meresap, serta sensasi smoky dari wajan panas yang membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.

Yang membuat nasi goreng di Solo begitu spesial adalah sentuhan rasa rumahan yang akrab di lidah tetapi tetap punya karakter kuat.

Banyak tempat makan legendaris yang sudah puluhan tahun jadi favorit warga lokal, sementara beberapa spot lain populer di kalangan anak muda karena porsi besar, harga ramah di kantong, dan cita rasa yang konsisten.

Menikmati sepiring nasi goreng hangat di malam hari sambil menikmati suasana kota yang lebih tenang adalah pengalaman sederhana yang justru terasa sangat menyenangkan.

Jika Anda sedang mencari kuliner malam di Solo yang mengenyangkan, lezat, dan penuh nuansa nostalgia khas Jawa, daftar ini wajib masuk agenda wisata kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner nasi goreng di Solo dengan cita rasa khas Jawa yang bikin susah move on sejak suapan pertama.

1. Nasi Goreng Pak Haji Solo

Nasi Goreng Pak Haji menjadi salah satu destinasi kuliner malam favorit di Solo bagi pencinta nasi goreng khas Jawa dengan cita rasa autentik dan nuansa rumahan yang kuat.

Tempat ini dikenal dengan racikan bumbu tradisional yang menghasilkan perpaduan rasa gurih dan manis yang pas di lidah.

Aroma smoky khas dari proses memasak menggunakan wajan panas juga menjadi daya tarik utama yang langsung menggugah selera sejak nasi goreng mulai dimasak.

Tekstur nasinya terasa pas, tidak terlalu lembek dan tetap nikmat saat disantap hangat.

Topping yang disajikan juga cukup beragam, mulai dari ayam, telur, hingga tambahan kerupuk dan acar yang membuat setiap porsi terasa semakin lengkap.

Banyak pelanggan menyukai rasa nasi goreng di sini karena tetap konsisten meski sudah lama dikenal sebagai salah satu spot kuliner malam favorit di Solo.