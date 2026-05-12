16 Rekomendasi Nasi Goreng Paling Laris di Semarang: Perpaduan Aroma Smoky yang Tajam dan Bumbu Khas yang Menggugah Selera

Ilustrasi kuliner nasi goreng di Semarang. (Magnific)
JawaPos.Com - Semarang selalu punya cara untuk memikat hati para pecinta kuliner, terutama saat malam mulai turun dan udara kota terasa lebih bersahabat.
Di tengah ramainya pilihan makanan khas seperti lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, hingga soto Semarang, nasi goreng tetap menjadi comfort food yang tidak pernah kehilangan penggemar.
Menu sederhana ini justru punya daya tarik luar biasa karena setiap tempat menghadirkan racikan bumbu khas yang berbeda, aroma smoky dari wajan panas yang menggoda, serta kombinasi topping yang membuat satu porsi terasa semakin istimewa.
Mulai dari nasi goreng Jawa dengan sentuhan gurih manis, nasi goreng seafood dengan topping melimpah, hingga nasi goreng kambing dengan aroma rempah yang kuat, semuanya punya penggemar setia.
Yang membuat nasi goreng di Semarang begitu menarik adalah banyak tempat makan yang tetap ramai hingga malam larut, membuktikan bahwa sepiring nasi goreng hangat selalu jadi pilihan yang sulit ditolak.
Ada warung kaki lima legendaris yang sudah lama menjadi favorit warga lokal, ada pula spot kekinian yang cocok untuk nongkrong sambil menikmati santapan malam bersama teman atau keluarga.
Dengan harga yang masih cukup bersahabat dan pilihan rasa yang beragam, kuliner ini selalu berhasil memuaskan banyak kalangan.
Jika Anda sedang berburu kuliner malam di Semarang yang lezat, mengenyangkan, dan bikin ingin balik lagi, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah enam belas rekomendasi nasi goreng paling laris di Semarang yang terkenal dengan aroma smoky yang tajam dan bumbu khas yang menggugah selera.
1. Nasi Goreng Babat Pak Karmin Mberok
Nasi Goreng Babat Pak Karmin Mberok merupakan salah satu ikon kuliner paling legendaris di Semarang yang hampir selalu masuk dalam daftar wajib coba bagi wisatawan maupun warga lokal.
Tempat ini sangat terkenal dengan nasi goreng babatnya yang memiliki cita rasa khas dan sulit ditemukan di tempat lain.
Aroma smoky dari proses memasak menggunakan wajan panas dengan api besar langsung terasa begitu menggoda sejak hidangan mulai disiapkan.
Potongan babat yang digunakan terkenal empuk, tidak alot, dan dibumbui hingga meresap sempurna.
Perpaduan nasi goreng gurih dengan tekstur babat yang khas menciptakan sensasi rasa yang begitu nikmat dan bikin ketagihan.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi