Bandung Punya 14 Spot Kuliner All You Can Eat Paling Worth It, dari BBQ sampai Shabu-shabu

JawaPos.com – Kota Bandung terus berkembang sebagai destinasi kuliner dengan beragam pilihan restoran all you can eat yang menggiurkan.

Dari hidangan Jepang, Korea, hingga Brasil, kuliner all you can eat di Bandung hadir dalam konsep dan cita rasa yang sangat beragam.

Setiap restoran all you can eat di Bandung menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari wagyu premium hingga dimsum sepuasnya dengan harga terjangkau.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (23/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner all you can eat enak di Bandung.

1. Shabu Hachi

Berlokasi di Jalan Cilaki Nomor 41, Cihapit, Bandung Wetan, restoran ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.

Pilihan daging yang tersedia antara lain US Premium, Australia Beef, Regular Beef, dan Wagyu, dengan pilihan kuah seperti Tom Yum, Hot Miso, dan Mongolia Soup.

Tersedia beberapa paket mulai dari Reguler, Special, Prime, hingga Supreme dengan harga mulai dari Rp200.000 per orang dan dibedakan untuk dewasa, lansia, serta anak-anak.

2. Samsob Suki