17 Spot Tempat Makan All You Can Eat di Jakarta Selatan: Surga Kuliner Buat Pecinta Daging Tanpa Batas

JawaPos.com - All you can eat adalah salah satu pilihan kuliner paling digemari di Jakarta Selatan, hadir dengan berbagai konsep dari BBQ Jepang, shabu-shabu, sushi, hingga buffet ala hotel bintang lima.

Dari restoran hidden gem di basement mall hingga buffet mewah di hotel internasional, pilihan all you can eat di kawasan ini sangat beragam untuk semua anggaran.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis menu, kualitas bahan, durasi makan, hingga suasana yang membedakannya dari restoran AYCE lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Pinhome pada Kamis (30/4), berikut 17 rekomendasi kuliner tempat makan all you can eat enak di Jakarta Selatan.

1. Wangja Korean BBQ All You Can Eat

Restoran yang berlokasi di Jl. Tebet Raya No. 54A, Tebet Timur, Tebet dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 23.00 ini menyajikan BBQ ala Korea dengan berbagai pilihan menu yang menggiurkan.

Tempat yang bersih dengan pelayanan yang tanggap menjadikan pengalaman bersantap di sini sangat memuaskan bagi siapa saja yang datang.

2. Shaburi & Kintan Buffet Gandaria City