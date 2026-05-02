Bali Punya 13 Tempat Kuliner All You Can Eat dengan Konsep Unik dan Menarik, dari Grill sampai Shabu-shabu

JawaPos.com - Bali bukan hanya surga wisata alam, tapi juga menyimpan banyak pilihan kuliner all you can eat yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan.

Dari restoran yakiniku bergaya Jepang hingga buffet masakan Indonesia autentik, all you can eat di Bali hadir dengan pilihan menu yang sangat beragam dan menggiurkan.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan all you can eat terbaik di Bali, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (2/5), berikut 13 rekomendasi kuliner all you can eat terbaik di Bali.

1. Kaneshiro All You Can Eat

Restoran ini berlokasi di Jalan Cokroaminoto Nomor 48, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, dan buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 22.00 dengan harga mulai dari Rp 116.000 per orang untuk durasi makan 2 jam.

Tersedia berbagai pilihan kuah shabu seperti kaldu ayam, sapi pedas, tom yam, mala, konbu, dan kolagen, serta berbagai pilihan daging premium seperti US Beef Short Plate dan Jou Karubi, dilengkapi sushi, sashimi, dan ice cream cone sebagai dessert.

2. Sama-Sama Yakiniku Japanese Restaurant