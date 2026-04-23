Nola Amalia Rosyada
Kamis, 23 April 2026 | 14.47 WIB

Resep Cireng Kuah Keju: Camilan Gurih Pedas dengan Sensasi Creamy

Potret cireng kuah keju yang diisi ayam suwir pedas. (Sumber: instagram.com/@hulyatirfani)


JawaPos.com - Cireng biasanya identik dengan camilan sederhana yang digoreng dan disajikan dengan sambal. Namun, inovasi terbaru menghadirkan cireng kuah keju, perpaduan unik antara tekstur kenyal cireng dengan kuah keju yang creamy dan gurih.


Menu ini cocok untuk kamu yang suka camilan berbeda dari biasanya. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan creamy membuat setiap suapan terasa lebih spesial. Apalagi dengan tambahan ayam suwir pedas yang semakin memperkaya rasa.

Dilansir dari akun Instagram @hulyatirfani, resep ini menjadi salah satu kreasi menarik yang bisa kamu coba di rumah. Dengan bahan yang cukup sederhana, kamu sudah bisa membuat camilan ala kekinian yang menggugah selera.
 

Keunikan dari hidangan ini terletak pada kombinasi tiga elemen utama: cireng yang kenyal, kuah keju yang lembut, dan ayam suwir pedas yang penuh rasa. Ketiganya berpadu menjadi satu hidangan yang lengkap dan memuaskan.

Selain itu, tekstur cireng yang dibuat dari tepung tapioka memberikan sensasi chewy yang khas. Saat disiram kuah keju hangat, rasanya semakin nikmat dan bikin nagih.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan kulit cireng:
Tepung tapioka
Tepung terigu
Garam
Kaldu bubuk
Lada bubuk
Bawang putih bubuk
Air panas

Bahan kuah keju:
Susu cair
Keju lembaran
Keju bubuk
Kaldu bubuk
Lada bubuk
Minyak cabai

Bahan ayam suwir:
Ayam suwir
Cabai merah
Cabai rawit
Bawang putih
Bawang merah
Garam
Kaldu bubuk

Cara membuat:
1. Campurkan tepung tapioka, tepung terigu, dan semua bumbu kering.
2. Tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan bisa dipulung.
3. Bentuk adonan sesuai selera, lalu goreng hingga matang.
4. Untuk ayam suwir, haluskan cabai, bawang putih, dan bawang merah.
5. Tumis bumbu hingga harum, lalu masukkan ayam suwir dan bumbui dengan garam serta kaldu bubuk.
6. Masak hingga meresap.
7. Untuk kuah keju, panaskan susu lalu masukkan keju lembaran dan keju bubuk.
8. Tambahkan kaldu bubuk dan lada, aduk hingga keju larut dan kuah mengental.
9. Sajikan cireng dalam mangkuk, tambahkan ayam suwir, lalu siram dengan kuah keju.
10. Tambahkan minyak cabai sesuai selera.

Cireng kuah keju ini menawarkan sensasi rasa yang unik kenyal, creamy, dan pedas dalam satu hidangan. Cocok dinikmati saat santai atau sebagai camilan spesial di rumah.

Menu ini juga bisa jadi ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang. Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa menghadirkan camilan sederhana menjadi lebih modern.

Sebagai penutup, cireng kuah keju adalah bukti bahwa makanan tradisional bisa dikreasikan menjadi hidangan kekinian yang lebih menarik. Yuk, coba resep ini dan rasakan sensasi barunya!

Editor: Setyo Adi Nugroho
