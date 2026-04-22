Ingin Tahu Cara Membuat Empal Goreng Kemiri yang Gurih dan Empuk? Resep Satu Ini Bisa Kamu Coba di Rumah

JawaPos.com - Empal goreng selalu punya tempat spesial di meja makan keluarga. Apalagi jika dipadukan dengan bumbu kemiri yang gurih dan harum, hidangan ini bisa langsung meningkatkan selera makan.
Teksturnya empuk, rasanya meresap hingga ke dalam, dan aromanya menggoda sejak pertama kali dimasak.
Resep empal goreng kemiri ini cocok jadi menu andalan di rumah, terutama untuk anak-anak yang suka lauk sederhana tapi kaya rasa.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini adalah resep lengkapnya yang perlu Anda coba di rumah.
Bahan Empal Goreng Kemiri
Bahan Utama:
- 500 gram daging sapi
- 50 gram kemiri
- 40 gram lengkuas
- 2 sendok makan air asam jawa
- 30 gram gula merah
- 2 batang serai
- 5 lembar daun salam
- 5 lembar daun jeruk
- 1 sendok teh garam
- 2 sendok teh gula pasir
- 2 sendok teh kaldu jamur
- 750 ml air kaldu sapi
Bahan untuk Merebus Daging:
- 2 liter air
- 1 sendok teh garam
- 2 batang serai, memarkan
- 5 lembar daun salam
- 5 lembar daun jeruk
- 30 gram lengkuas, memarkan
Bumbu Halus:
- 80 gram bawang putih
- 80 gram bawang merah
- 15 gram jahe
- 2 sendok makan ketumbar bulat
- ½ butir pala
Cara Membuat Empal Goreng Kemiri
1. Siapkan Kemiri
